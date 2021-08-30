30.08.2021 (14:17)

Российские мотострелки выиграли первые медали на конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2021

На полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках этапа «индивидуальной гонки» конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2021 состоялись заключительные заезды расчетов боевых машин пехоты.

В индивидуальном зачете в течение трех дней состязались 12 экипажей БМП (по три от каждой страны-участницы). Российский экипаж, представленный курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, продемонстрировал стопроцентное выполнение огневых задач из вооружения БМП-3 на рубежах стрельбы и чистое преодоление препятствий на трассе.

Общие время заезда российского экипажа составило 18 минут 28 секунд, что позволило российской команде завоевать серебряные медали по итогам индивидуального зачета. Экипаж китайской команды показал лучшее время в гонке (15 минут 31 секунда) и завоевал «золото». Бронзовые медали разделили экипажи команд из Белоруссии и Венесуэлы.

Награждение победителей и призеров состоялось на главной арене конкурса. Его провел главный судья соревнования генерал-майор НОАК Цао Хэ Сянь.

Главный приз соревнования в командном зачете – Кубок конкурса будет разыгран 3 сентября в ходе этапа «Эстафета».

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