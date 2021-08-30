30.08.2021 (14:05)

Российские военнослужащие провели тренировку в рамках подготовки к этапу конкурса «Мастер-оружейник» в Иране

В Иране на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 команда ВС РФ провела тренировку перед четвертым этапом конкурса. Российские военнослужащие отработали тренировку в боксе по оружейному биатлону и эстафете.

В ходе отработки этапа личный состав ремонтного отделения (стрелкового оружия и средств ближнего боя) с командиром ремонтного взвода в составе трех человек находится около своих столов. По команде первый участник производит полную разборку автомата Калашникова АК-47 калибра 7,62.

В автомат заведомо внесена неисправность — сломан автоспуск. После разборки участник прибывает к столу с ЗИП, забирает исправные детали, возвращается обратно, производит сборку автомата и передает эстафету следующему. Второй участник принимает эстафету, приступает к полной разборке пулемета ПКМ калибра 7,62. После прибывает к столу с ЗИП, забирает исправную деталь, возвращается обратно и производит сборку пулемета. Далее эстафета передается третьему участнику в зоне передачи. Он производит полную разборку пистолета CZ-75 калибра 9 мм и прибывает к столу с ЗИП, забирает необходимую исправную деталь, возвращается обратно и осуществляет сборку пистолета.

Тренировка в боксе исключает стрельбу по мишеням, так как российская команда уже отработала этот элемент на полигоне.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран с 23 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице