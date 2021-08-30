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30.08.2021 (13:43)

На конкурсе «Армия культуры» АрМИ-2021 прозвучали песни советских композиторов и поэтов

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В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) в рамках конкурса творческих коллективов «Армия культуры» АрМИ-2021 прошел второй тур этапа «Вокальное мастерство».

На сцену Краснознаменного зала ЦДРА вновь вышли солисты, представляющие 12 команд стран-участниц (Шри-Ланка, Армения, Вьетнам, Мьянма, Венесуэла, Белоруссия, Лаос, Узбекистан, Россия, Сербия, Китай и Казахстан).

По условиям конкурса участники должны были исполнить песни на героико-патриотическую тематику на русском и на родном языке.

С появлением представительницы Шри-Ланки зазвучала легендарная «Катюша». А номинант из Армении после исполнения национальной песни обратился к пронзительному произведению поэта Михаила Львова и композитора Александры Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам». Исполнительница из Вьетнама остановила свой выбор на известной казачьей песне «Ой, то не вечер». Еще больше всех удивил вокалист из Мьянмы, который исполнил песню на народный мотив Ивана Ларионова «Калинка».

В ходе конкурсного тура также прозвучали «Три танкиста» братьев Покрасс, «Травушка-муравушка» из репертуара Людмилы Зыкиной (ее исполнила россиянка Екатерина Жукова), «Ой, цветет калина» из кинофильма «Кубанские казаки», «На безымянной высоте» и другие известные песни советских композиторов и поэтов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Департамент культуры Минобороны России , АрМИ , Армия культуры , Культура
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