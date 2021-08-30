30.08.2021 (13:31)

В Рязани стартовал финальный этап соревнований «Авиадартс» АрМИ-2021

В Рязани на полигоне Дубровичи стартовал финальный этап международного конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021.

Экипажам истребительной, штурмовой и армейской авиации предстоит выполнить пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки; летному составу бомбардировочной и дальней авиации – провести бомбометание, а летчикам военно-транспортной авиации – десантирование грузов на точность приземления.

Специально для самой зрелищной части конкурса на полигоне под Рязанью подготовлены мишени для стрелкового, ракетного и бомбового вооружения. Прямое попадание в цель дает летчику максимальное количество баллов. В случае попадания в зачетную площадь в непосредственной близости от мишени начисляются баллы в зависимости от удаленности от цели.

Оценка экипажам будет выставляться по результатам фиксации попаданий непосредственно на мишенном поле, а также после анализа данных средств объективного контроля на полигоне и на воздушных судах. судейским корпусом, в состав которого входят представители всех стран, участвующих в конкурсе.

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