30.08.2021 (13:19)

На фестивале «Спасская башня» выступил Военный оркестр Министерства обороны Мексики

На Красной площади прошло третье главное представление XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Каждый вечер с 27 августа яркие выступления участников Фестиваля из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара продолжают заряжать зрителей положительными эмоциями.

Сегодня был представлен Военный оркестр Министерства обороны Мексики. Он не новичок на фестивале «Спасская башня». Российские зрители имели удовольствие видеть его выступление в 2015 году. Тогда коллектив носил название — Образцовый оркестр Вооружённых сил Мексики.

Его история начинается в 1889 году, когда по инициативе президента страны генерала Порфирио Диаса был создан оркестр Верховной власти. Впоследствии он не раз менял своё название.

В 2015 году в результате преобразований был создан Образцовый оркестр Вооружённых сил, в котором объединились музыканты из трёх родов войск: Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота.

Коллектив не раз становился участником различных международных фестивалей и форумов. Музыканты выступали на Международном военно-музыкальном фестивале в городе Сомюр (Франция) и Tattoo Militar Chile в городе Сантьяго (Чили).

Руководитель оркестра капитан 1-го ранга Исраэль Хименас Сеговия рассказал, что до выступления на «Спасской башне» в 2015 году Образцовый оркестр Вооружённых сил Мексики исполнял музыку только в статике, а в Москве пришлось совершать дефиле: «Для нас это было в новинку, понравилось, и с тех пор всё чаще на наших выступлениях исполняем музыку в движении». По словам Исраэля Хименаса Сеговия, оркестр по сравнению с составом 2015 года обновился на 60%, значительно увеличилась танцевальная группа. В 2015 году выступали две пары, в этом году — 17 танцоров. «И это обернулось для нас катастрофой, — признался руководитель оркестра. — Больше людей, больше репетиций».

Военный оркестр Минобороны Мексики выходит на Красную площадь под песню мариачи «Гвадалахара», написанную Пепе Гисаром в честь своего родного города, столицы мексиканского штата Халиско. «Гвадалахара, ты душа полей, ты пахнешь весенней розой, чистой, мокрой после дождя землёй», — поют солисты. И сразу на брусчатку выбегают танцоры в национальных костюмах, мужчины в чёрных чарро с серебристой отделкой и сомбреро, женщины в ярких цветастых блузах и таких же широких длинных юбках. Непрерывно дефилируя, оркестр играет национальные мелодии, танцоры кружатся. Одна мелодия переходит в другую («Сакатекас», композитор Хенаро Кодина, «Уапанго», композитор Хосе Пабло Монкайо, «Эль Фронтерисо», композитор Омеро Герреро), – и вот уже на площади танцоры в других, более современных одеждах, и юбки покороче. Заканчивают выступление оркестр и солисты песней «Да здравствует Мексика!», которую музыканты традиционно исполняют 16 сентября в День независимости Мексики. Эта песня — признание девушки в любви к своей родине.

Третье представление Фестиваля завершилось грандиозным салютом над Красной площадью.

В числе почётных гостей на трибунах в этот день присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Его превосходительство господин Тоёхиса Кодзуки, атташе по вопросам обороны, военно-морской атташе при Посольстве Японии в Российской Федерации капитан 1-го ранга Такаюка Канду, руководитель Международного кельтского оркестра волынок и барабанов, неоднократный участник Фестиваля «Спасская башня» Дэвид Джонстон, глава делегации полиции Катара, советник министра внутренних дел, генерал-майор, доктор Абдулла Аль-Маль. Всех участников Фестиваля приветствовал начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова заслуженный артист России, полковник Александр Петрович Герасимов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице