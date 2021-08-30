30.08.2021 (13:03)

Участники конкурса «Танковый биатлон» завершили пристрелку штатного вооружения перед полуфинальными заездами

На полигоне Алабино в Подмосковье танковые экипажи, принимающие участие в конкурсе Армейских международных игр–2021 «Танковый биатлон», завершили пристрелку вооружения своих боевых машин в рамках подготовки ко второму этапу соревнований.

Команды первого и второго дивизиона, допущенные к полуфиналу Танкового биатлона, привели к нормальному бою штатное вооружение танков Т-72Б3 – 125-мм гладкоствольные пушки, 12,7-мм зенитные и 7,62-мм спаренные пулеметы, настроили прицельное оборудование, а механики-водители проверили исправность узлов и механизмов танка, техническую готовность боевой машины к соревнованиям. Аналогичные процедуры выполнила китайская команда на своих танках Type-96B и белорусская – на Т-72Б3.

В ходе пристрелки экипажи произведут по пять выстрелов из главного орудия танка по мишени на дистанции 1600 м. и по 30 выстрелов по мишеням на дистанции до 600 м. из автоматического стрелкового вооружения танка.

Полуфинальные заезды проводятся в формате командной эстафеты. Три экипажа каждой сборной поочередно проходят трассу состязаний на одном танке. Порядок преодоления трассы определяется жребием.

В ходе эстафеты экипажи должны поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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