30.08.2021 (10:54)

В подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка полуфиналистов конкурса Армейских международных игр-2021 «Танковый биатлон»

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» прошла жеребьевка полуфиналистов конкурса Армейских международных игр-2021 «Танковый биатлон». Мероприятие состоялось в музее АрМИ, где представлена экспозиция по состязаниям прошлых лет.

По итогам индивидуальных гонок экипажей в полуфинал первого дивизиона отобрались сборные Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии и Узбекистана. Во втором дивизионе за право стать победителем и перейти в следующем году в группу сильнейших сразятся военнослужащие Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

По результатам жеребьёвки в первом полуфинале, который будет проходить 31 августа, сначала выступят танкисты второго дивизиона в составе экипажей из Киргизии и Таджикистана, а затем на трассу Танкового биатлона выйдут команды первого дивизиона, представляющие Казахстан, Россию, Китай и Азербайджан.

1 сентября в полуфинальных заездах будут соревноваться танкисты второго дивизиона, представляющие Южную Осетию, Лаос и Мьянму. Затем за право участвовать в финальном заезде сразятся танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии

Всего в полуфинальных заездах выступят 13 команд.

На жеребьевке каждая команда узнала новый цвет своих танков. Так, 31 августа, танкисты первого дивизиона из Казахстана будут выступать на танке зеленого цвета, России – синего, Китая – желтого, Азербайджана – красного.

Во втором дивизионе в этот день экипаж Киргизии выступит на танке зеленого цвета, а Таджикистана – желтого.

1 сентября танкисты второго дивизиона, представляющие Монголию, будут соревноваться на танке зеленого цвета, Белоруссию – синего, Узбекистан – желтого, а Сербию – красного. Во втором дивизионе экипаж Южной Осетии выступит на танке зеленого цвета, Лаос – синего, Мьянмы – желтого.

Четыре сборные, которые дойдут до финальной эстафеты, определятся 31 августа и 1 сентября. А лучшие команды второго дивизиона выявят сильнейшие танковые экипажи 3 сентября. Финальная эстафета пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

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