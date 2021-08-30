30.08.2021 (12:48)

По результатам двух этапов конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021 команда Российской Федерации вышла в лидеры



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player По результатам двух этапов конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021 команда Российской Федерации вышла в лидеры

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Магрелова стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок».

Команда Российской Федерации лидирует по результатам двух проведенных этапов конкурса, на втором месте команда Республики Казахстан, тройку лидеров замыкает команда Китайской Народной Республики. В личном зачете тройку лидеров также занимают представители российской сборной.

Военнослужащие выполняют задания конкурса в различных условиях, ведя бой в здании, на болоте и в лесистой местности. Задания усложняются с каждым этапом.

Стрелки из разных стран должны поразить все мишени из автомата. Затем участники поочередно перемещаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга, уничтожая при этом все видимые цели. Конкурсантам предстоит выполнить ряд заданий по захвату важных документов, по уничтожении группы условного противника гранатой и эвакуации раненого с поля боя в составе группы.

Международный конкурс «Тактический стрелок» проходит в период с 22 августа по 2 сентября. В соревнованиях принимают участие более 130 военнослужащих в составе 17 команд.

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