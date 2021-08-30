Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.08.2021 (10:45)

По результатам двух этапов конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021 команда Российской Федерации вышла в лидеры

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Магрелова стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок».

Команда Российской Федерации лидирует по результатам двух проведенных этапов конкурса, на втором месте команда Республики Казахстан, тройку лидеров замыкает команда Китайской Народной Республики. В личном зачете тройку лидеров также занимают представители российской сборной.

Военнослужащие выполняют задания конкурса в различных условиях, ведя бой в здании, на болоте и в лесистой местности. Задания усложняются с каждым этапом.

Стрелки из разных стран должны поразить все мишени из автомата. Затем участники поочередно перемещаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга, уничтожая при этом все видимые цели. Конкурсантам предстоит выполнить ряд заданий по захвату важных документов, по уничтожении группы условного противника гранатой и эвакуации раненого с поля боя в составе группы.

Международный конкурс «Тактический стрелок» проходит в период с 22 августа по 2 сентября. В соревнованиях принимают участие более 130 военнослужащих в составе 17 команд.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Перед финальным состязанием российская команда лидирует почти во всех номинациях конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021
Сегодня в рамах Армейских международных игр–2021 пройдут соревнования на 13 конкурсах
Во Вьетнаме с участниками двух конкурсов АрМИ-2021 состоялась репетиция жеребьевки и церемонии открытия армейских игр
Команда России завоевала кубок международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 в Республике Тыва

Метки:
АрМИ , Тактический стрелок , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false