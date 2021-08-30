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30.08.2021 (09:45)

Во Вьетнаме с участниками двух конкурсов АрМИ-2021 состоялась репетиция жеребьевки и церемонии открытия армейских игр

На полигоне учебного центра «Мьеу Мон» под Ханоем (Вьетнам) с командами России, Белоруссии, Мали, Вьетнама, Узбекистана, Венесуэлы и Лаоса конкурсов АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» и «Аварийный район» состоялась репетиция жеребьевки и церемонии открытия международных игр. В ходе жеребьевки определятся направления забегов, командные пары и очередность.

Также у всех прибывших на соревнования во Вьетнам команд сегодня закончился карантин, который длился более двух недель. Несмотря на это, строгие противоэпидемиологические мероприятия будут сохраняться до завершения игр. Все мероприятия спланированы с учетом профилактических мер по недопущению распространения COVID-19.

Помимо этого, российская сторона провела переговоры с представителями Вьетнамской народной армии, где обе стороны решили ряд организационных вопросов предстоящих конкурсов АрМИ-2021 «Аварийный район» и «Снайперский рубеж».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Аварийный район
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