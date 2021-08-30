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30.08.2021 (12:09)

В конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 по итогам трех этапов лидирует команда Ирана

На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии Ирана, расположенного на территории города Шахиншехр, прошел третий этап всеармейского конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник».

По итогам трех этапов, которые включали в себя «Соревнование по ремонту 122 мм буксируемой гаубицы Д-30», «Соревнование по ремонту 23 мм зенитной установки ЗУ-23» и «Соревнование по ремонту 122 мм боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 (Град)» места распределились следующим образом: первое место занимает команда Исламской Республики Иран, на втором месте - команда Узбекистана, третье место заняла команда России и четвертое место - команда Вьетнама. Впереди у участников два этапа конкурса - «Оружейный биатлон. Эстафета» и «Комплексная эстафета ремонтных взводов».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , АрМИ , Мастер-оружейник
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