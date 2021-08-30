30.08.2021 (11:40)

В Китае, несмотря на ненастную погоду, состоялся очередной этап конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2021

На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК проведен второй этап конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2021, в котором специалисты РХБ защиты в сложных погодных условиях выполнили стрельбу из автоматов и метание гранат.

При выполнении огневых задач в специальном горном стрелковом комплексе порывы ветра достигали от 10 до 13 м/с, а температура воздуха в тени была не ниже 35 градусов.

Участникам соревнований необходимо было в кротчайшие сроки приспособится к особенностям стрелкового комплекса, в том числе к внезапно появляющиеся мишеням, скрывающимся за естественным горным рельефом местности, а также к цветам мишеней, полностью сливающихся с местным ландшафтом.

Перед выполнением огневых задач, военнослужащие в течение двух минут перед каждым стартом проходили проверку слезоточивым газом в специальных помещениях.

На огневом рубеже военнослужащие в составе экипажа по 3 человека выполняли стрельбу по появляющимся мишеням на различных дальностях от 100 до 350 м, используя при стрельбе минимальное количество боеприпасов. При выполнении стрельб участники находились в бронезащите, общевойсковых защитных комплектах и средствах защиты органов дыхания.

В завершение стрельбы из автоматов конкурсанты выполнили метание имитационных гранат по наземной мишени на дистанции 30 метров. Победитель конкурса будет определен после заключительного этапа «Эстафета», который состоится 3 сентября.

В соревновании «Безопасная среда», российской команде составят конкуренцию военнослужащие из четырех стран – Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Социалистической Республики Вьетнам и Китайской Народной Республики.

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