30.08.2021 (11:21)

Главный судья Армейских международных игр–2021 озвучил результаты прошедшего соревновательного дня

На ежедневном брифинге для представителей средств массовой информации, который состоялся сегодня, 30 августа, главный судья Армейских международных игр генерал-майор Александр Перязев подвел итоги восьмого соревновательного дня.

«Команда России заняла первое место в финале международного этапа конкурса АрМИ-2021 "Безопасный маршрут", который завершился на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Второе место в этом конкурсе занимает команда Узбекистана, третье – военные инженеры из Вьетнама.

Еще одно золото завоевала наша сборная на конкурсе военных водолазов «Глубина», который проходил в Исламской Республике Иран, на побережье Оманского залива. Второе место заняли хозяева конкурса – иранцы, третье – китайская команда», – сообщил журналистам главный судья АрМИ-2021.

В своем докладе генерал-майор Александр Перязев также проинформировал журналистов о главных событиях минувшего дня соревнований.

«Вчера, 29 августа, завершился первый этап на конкурсе «Танковый биатлон». По результатам проведения «Индивидуальной гонки» среди экипажей первого дивизиона, Россия занимает первое и второе место, третье место разделяют танкисты Китая и Белоруссии. Во втором дивизионе лидирует экипаж Киргизии, на втором месте экипажи Мьянмы и Таджикистана, на третьем – еще один экипаж из Таджикистана», – сообщил генерал-майор Перязев.

Закончились также этапы на конкурсах «Соколиная охота», «Снайперский рубеж», «Безопасная среда» и «Полярная звезда». Лучшие результаты на этих конкурсах демонстрируют военнослужащие Белоруссии, Китая и Узбекистана», – отметил главный судья АрМИ-2021.

«30 августа завершатся состязательные части трех конкурсов – «Армия культуры», «Воин мира» и «Верный друг». Соревнования на разных этапах будут проходить на тринадцати конкурсах Армейских международных игр», – проинформировал журналистов о сегодняшнем дне генерал-майор Перязев.

В заключение брифинга он поздравил коллег из Казахстана с государственным праздником – Днем Конституции, пожелал им успехов и крепкого здоровья.

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