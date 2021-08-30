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30.08.2021 (11:00)

Российские спецназовцы прошли третий этап конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021

В Белоруссии на полигоне Брестский участники конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 завершили выполнение третьего этапа. В ходе его российские спецназовцы продемонстрировали свои навыки движения по азимуту.

Военнослужащие группы спецназначения, выйдя на исходный пункт и получив данные для движения по азимуту, совершили 5-километровый марш по болотисто-лесистой местности. На одном из звеньев маршрута разведчики по заданному описанию отыскали тайник и изъяли его содержимое. По прибытии на конечный пункт десантники выполнили обязательный норматив «Связь с «Центром».

Для выполнения учебно-боевой задачи спецназовцам отводилось не более 2,5 часов. Также не допускались погрешности в определении азимута, нарушение маскировки, разрыв подразделения, потеря и порча элементов снаряжения и экипировки.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Спецназ , АрМИ , Полярная звезда
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