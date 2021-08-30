30.08.2021 (10:48)

Участники конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета» посетили Самарканд

Участники конкурса Армейских международных игр 2021 года «Военно-медицинская эстафета» посетили древнейший город Узбекистана – Самарканд. В ходе поездки военнослужащие ознакомились с достопримечательностями города, посетили Мавзолей пророка Даниила, музей Мирзо Улугбека, Регистан, а также базар.

Кроме того, российские и палестинские медики возложили цветы на месте расположения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в период эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

Старший оперативной группы МО РФ полковник медицинской службы Валерий Николаевич Толстошеев выразил признательность руководству 1-й Клиники Самаркандского государственного медицинского института за сохранение памяти о тех тяжелых годах.

Глава российской делегации, заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по военно-политической работе, полковник медицинской службы Владимир Викторович Лютов также произнёс слова благодарности и напомнил, что посещение такого важного для военных медиков места стало доброй традицией для российской команды.

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