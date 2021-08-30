30.08.2021 (10:40)

Перед финальным состязанием российская команда лидирует почти во всех номинациях конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Перед финальным состязанием российская команда лидирует почти во всех номинациях конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021

На конкурсе «Авиадартс» АрМИ-2021 накануне финального и самого зрелищного этапа (боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям) были подведены промежуточные итоги соревнований. Российская команда занимает первые и вторые места практически во всех семи номинациях.

Наилучший промежуточный результат среди иностранных команд демонстрирует пара боевых вертолетов Ми-24 ВВС Республики Беларусь, занимая второй место в своей номинации.

Экипажи самолетов J-10, J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также летчики штурмовой авиации на Су-25 и армейской авиации на вертолетах Ми-8 ВВС Республики Беларусь в настоящее время занимают третьи места в своих номинациях.

Финальный этап соревнований стартует 30 сентября на полигоне Дубровичи под Рязанью. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации проведут бомбометание, летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации выполнят пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а лётный состав военно-транспортной авиации продемонстрирует десантирование грузов массой около 5 тонн на точность приземления.

Ранее в ходе конкурса были проведены следующие лётные этапы: техника пилотирования, воздушная навигация, визуальная разведка, а также поисково-спасательная работа для транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Стоит отметить, что именно в номинации транспортно-боевых вертолетов отмечен рекорд конкурса по набранным очкам в технике пилотирования, установленный парой экипажей из Ставропольского края.

Справочно:

Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс» АрМИ-2021 проходит в Рязанской области. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации – всего около 60 экипажей. Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

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