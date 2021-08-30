30.08.2021 (10:40)
Перед финальным состязанием российская команда лидирует почти во всех номинациях конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021
На конкурсе «Авиадартс» АрМИ-2021 накануне финального и самого зрелищного этапа (боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям) были подведены промежуточные итоги соревнований. Российская команда занимает первые и вторые места практически во всех семи номинациях.
Наилучший промежуточный результат среди иностранных команд демонстрирует пара боевых вертолетов Ми-24 ВВС Республики Беларусь, занимая второй место в своей номинации.
Экипажи самолетов J-10, J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также летчики штурмовой авиации на Су-25 и армейской авиации на вертолетах Ми-8 ВВС Республики Беларусь в настоящее время занимают третьи места в своих номинациях.
Финальный этап соревнований стартует 30 сентября на полигоне Дубровичи под Рязанью. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации проведут бомбометание, летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации выполнят пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а лётный состав военно-транспортной авиации продемонстрирует десантирование грузов массой около 5 тонн на точность приземления.
Ранее в ходе конкурса были проведены следующие лётные этапы: техника пилотирования, воздушная навигация, визуальная разведка, а также поисково-спасательная работа для транспортно-боевых вертолетов Ми-8.
Стоит отметить, что именно в номинации транспортно-боевых вертолетов отмечен рекорд конкурса по набранным очкам в технике пилотирования, установленный парой экипажей из Ставропольского края.
Справочно:
Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс» АрМИ-2021 проходит в Рязанской области. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации – всего около 60 экипажей. Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.