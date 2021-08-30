30.08.2021 (09:50)

Сегодня в рамах Армейских международных игр–2021 пройдут соревнования на 13 конкурсах

Сегодня, 30 августа, в рамках девятого соревновательного дня Армейских международных игр–2021 состоится завершение состязательной части трех конкурсов: «Армия культуры» (Россия), «Воин мира» (Армения) и «Верный друг» (Алжир).

На конкурсе «Верный друг» пройдет торжественная церемония закрытия соревнований.

Продолжатся первые этапы конкурсов «Суворовский натиск» (Китай) и «Страж порядка» (Сербия).

Вторые этапы пройдут на конкурсах «Авиадартс» под Рязанью, «Кубок моря» (Иран), «Военно-медицинская эстафета» (Узбекистан) и «Эльбрусское кольцо» (Кабардино-Балкария).

На конкурсах «Тактический стрелок» (Рязань), «Полевая кухня» (Узбекистан) пройдут третьи этапы соревнований, «Десантный взвод» (Рязань), «Отличники войсковой разведки» (Новосибирск), «Мастер-оружейник» (Иран) – четвертые.

На конкурсе «Полярная звезда» (Белоруссия) состоится шестой этап состязаний.

Кроме того, на четырех конкурсах сегодня пройдут жеребьевки команд: «Танковый биатлон» (Алабино), «Аварийный район» (Вьетнам), «Снайперский рубеж» (Вьетнам) и «Тактический стрелок» (Рязань).

Еще на шести конкурсах состоятся тренировки команд и подготовка вооружения, военной и специальной техники к соревнованиям («Чистое небо» (Китай), «Снайперский рубеж» (Белоруссия), «Аварийный район» (Вьетнам), «Открытая вода» (Муром), «Безопасная среда» (Китай), «Уверенный прием» (Белоруссия).

Для участников состязаний «Глубина» (Иран), «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» (Казахстан) организована культурная программа.

Справочно:

Армейские международные игры–2021 проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

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