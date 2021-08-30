30.08.2021 (08:30)

Команда России завоевала кубок международного конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 в Республике Тыва

Команда России второй раз завоевала кубок Армейских международных игр-2021 по «Конному марафону». Соревнования проходили в Республике Тыва.

По итогам двух этапов «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета на короткую дистанцию» в общекомандном зачете команда России завоевали первое место, второе место поделили – команды Узбекистана и Монголии, а на третьей ступени пьедестала расположилась команда Казахстана.

В рамках конкурса команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 километров, выполнили ряд специальных задач, таких как организация конного дозора на маршруте длинной более 30 км, преодоление водной преграды и минного поля, организация ночлега и водопоя животных, а также перевозку вооружения и боеприпасов на расстояние около 5 км. Кроме этого, участники преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени в ходе огневых задач.

Международный конкурс вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходил на полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва с 22 по 29 августа. В нём принимали участие команды России, Узбекистана, Монголии и Казахстана.

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