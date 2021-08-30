30.08.2021 (08:00)

Свыше 1 тыс. военнослужащих ВВО приняли участие в полевом выходе подразделений РХБ защиты в Забайкалье

На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае свыше тысячи военнослужащих приняли участие в полевом выходе подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В ходе мероприятия личный состав подразделений отработал задачи применения автоматизированных средств и современных машин РХБ разведки, по действиям в условных районах РХБ заражения с использованием средств индивидуальной защиты изолирующего и фильтрующего типа. В дальнейшем военнослужащие выполнили ряд задач по дезактивации, дегазации и дезинфекции местности, вооружения и военной техники с помощью авторазливочных станций и автономных комплектов специальной обработки .

Кроме того, огнеметные подразделения выполнили задачи по учебно-боевому применению тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и провели контрольные стрельбы из ручных огнеметов «Шмель».

В свою очередь, подразделения аэрозольного противодействия на практике осуществили прикрытие войск при выполнении ими различных учебно-боевых задач, в том числе с использованием термодымовой аппаратуры специальных машин ТДА-2К, а также радиоуправляемого средства подрыва зарядов с запуском дымовых шашек различной модификации.

Полевой выход подразделений РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проводился в течение месяца. В нем было задействовано до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе современные машины РХБ разведки с аппаратурой ГЛОНАСС и приборами химической разведки дистанционного действия.

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