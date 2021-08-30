30.08.2021 (07:30)

На вооружение авиачастей ВВО в Забайкалье продолжает поступать современная аэродромная техника

На вооружение авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на аэродроме «Черемушки» в Забайкальском крае, поступила современная аэродромная вакуумная подметально-уборочная машина на автомобильном шасси Камаз-53605.

Комбинированная аэродромная машина предназначена для поддержания чистоты взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек, перронов и мест стоянок авиационной техники.

Эффективно собирает сухую и мокрую грязь, воду, антиобледенительную жидкость для воздушных судов, попадающую на поверхность покрытий аэродрома.

Машина состоит из двухосного базового шасси с вакуумной всасывающей установкой, смонтированной позади кабины оператора, для вакуумной очистки дорожного полотна.

Новый образец аэродромной техники ранее был освоен военнослужащими-специалистами технического обеспечения авиачасти и в настоящее время активно применяется при подготовке ВПП и других объектов аэродрома к проведению мероприятий повседневной деятельности, включая учебно-тренировочные полеты.

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