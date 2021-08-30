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30.08.2021 (07:00)

Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа продолжают ликвидировать лесные пожары в Якутии

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО в районе поселка Бясь-Кюёль оборудовал 200 метровый участок минерализованной полосы, общая её протяженность составила свыше 8,5 км. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению в вывозе мусора сгоревших зданий и построек. Всего совершено 11 машинорейсов, вывезено порядка 7 тонн мусора.

На территории 2 га осуществлялось тушение остаточных очагов пожаров.

Накануне в населенный пункт Чыаппара, Чурапчинского улуса на тралах доставлена специальная инженерная техника, где с её помощью оборудована минерализованная полоса длинной 1050 метров и шириной 150 м.

К мероприятиям привлечено 131 военнослужащий и задействовано 24 единицы специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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