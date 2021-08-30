30.08.2021 (06:30)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовало тактико-специальное учение подразделений связи

С военнослужащими подразделений связи армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовало тактико-специальное учение.

Подразделения связи были подняты по тревоге и выдвинулись на полигон «Успеновский». В марше приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ, Урал и Тигр-М.

По прибытию в назначенные районы военнослужащие развернули мобильные полевые пункты управления и обеспечили командование объединения непрерывной связью с подчинёнными силами и средствами.

В полевых условиях связисты развернули аппаратные и станции связи, которые обеспечили беспрерывную работу офицеров управления объединения и передачу информации больших объемов в обстановке максимально приближенной к боевой.

Особое внимание в ходе учения было уделено практическим действиям по настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в различных видах боевых действий и сложных природно-климатических условиях.

Кроме того, военные связисты выполнили мероприятия по маскировки пунктов управления, оборудованию их инженерными сооружениями, а также организовали охрану и оборону района проведения тактического учения.

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