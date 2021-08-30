30.08.2021 (06:00)

Более 358 тысяч человек посетили площадки МВТФ «Армия-2021» в ВВО

Площадки международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» в Восточном военном округе посетили более 358 тысяч человек. Мероприятия Форума, проводимые под эгидой Минобороны России, стали уже традиционными и с каждым годом собирают все больше как участников, так и зрителей.

В рамках научно-деловой программы под девизом «2021 год – год науки и технологий» состоялся ряд мероприятий по применению робототехнических комплексов и искусственного интеллекта. Демонстрация изобретений и разработок в области укрепления и повышения обороноспособности государства на площадке «Кулибин» и «Технология прорыва» прошла с участием не только военнослужащих, но и военно-патриотических клубов, кружков моделирования.

В этом году ВВО разворачивал на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах, что на 25 площадок больше, чем годом ранее.

Впервые были развернуты площадки Форума в Республике Саха (Якутия) и в Магаданской области, стать участниками и гостями МВТФ «Армия-2021» смогли жители таких отдаленных районов, как поселок Певек и Мыс Шмидта в Чукотском автономном округе.

На точках статического показа были представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, порядка 8 кораблей и подводных лодок. Зрители впервые увидели 20 новейших образцов, таких как базовый тральщик «Яков Баляев» с безэкипажным катером «Сканда», бронированный санитарный автомобиль «Линза» семейства «Тайфун-К», боевой арктический вездеход «Алеут», станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.

Конечно же, одной из главных задач при проведении Форума было обеспечение комплексной безопасности мероприятия, в том числе недопущение распространения коронавирусной инфекции.

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