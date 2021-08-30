30.08.2021 (05:30)
Тренировки по отражению налета авиации условного противника провели в армии ВВС и ПВО ВВО
На Дальнем Востоке расчеты воинских частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировки на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению налета авиации условного противника.
Практическая часть тренировки заключалась в отработке действий расчетами ЗРС С-400 по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению «противника», после предварительно полученного сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника.
Военнослужащие своевременно привели образцы военной техники в готовность к сопровождению учебных целей и отражению воздушного налета.
Воздушные цели условного противника были поражены учебными (электронными) пусками ракет на встречных курсах при входе целей в зоны поражения.
Управление противовоздушными боями велось централизовано с командных пунктов ЗРС.
Справочно:
С-400 - система ПВО дальнего действия, предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.