30.08.2021 (04:30)

На Сахалине инспектора ВАИ ВВО совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Автобус»

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на острове Сахалин, завершилась профилактическая акция «Автобус». Должностные лица военной автомобильной инспекции (ВАИ) ВВО совместно с представителями ГИБДД МВД по Сахалинской области провели осмотр транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава.

С военными водителями были проведены занятия по правилам перевозки людей в транспортных средствах, особенностям управления автомобилями в сложных климатических условиях и сильной загруженности автомагистралей.

В ходе осмотра транспортных средств было проверено их техническое состояние, укомплектованность средствами пожаротушения и аптечками. Особое внимание обращалось на исправность тормозных систем, рулевого управления, состояние эвакуационных выходов, а также работоспособность и наличие ремней безопасности.

С целью недопущения неисправных транспортных средств к эксплуатации, в течение всего периода проведения акции, были проверены все автобусы и другие транспортные средства соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине.

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