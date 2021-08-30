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30.08.2021 (03:30)

В Вооруженных Силах Российской Федерации завершился комплекс специальных учений по видам обеспечения

Проведением комплекса мероприятий по развертыванию системы управления, войск радиоэлектронной борьбы, инженерных войск, войск РХБ защиты, топогеодезическому и навигационному, гидрометеорологическому обеспечению в Вооруженных Силах завершились специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил).

Комплекс специальных учений проводился в период с 19 июля по 27 августа 2021 г. под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

Проведением специальных учений завершены мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения Вооруженных Сил и стали контрольным этапом проверки их готовности к совместному стратегическому учению «Запад-2021».

В ходе учений органами военного управления войсками (силами) на полигонах, аэродромах и в морских акваториях отработаны задачи всех видов обеспечения войск (сил), в том числе РЭБ, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, материально-технического, медицинского, а также специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, органов военно-политической работы и военной полиции.

Всего в специальных учениях было задействовано около 6,5 тыс. военнослужащих и около 800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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