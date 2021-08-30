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30.08.2021 (05:00)

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф.Магрелова стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок»

В ходе третьего этапа «Группа» военнослужащие выполняют групповые упражнения в составе пары и в составе группы.

Первое упражнение «бой при попадании в засаду» ведут два стрелка, один находится на месте водителя, другой на месте переднего пассажира. По звуковому сигналу таймера, стрелкам нужно покинуть подбитый автомобиль, занять позиции вблизи автомобиля и поразить из-за укрытия появляющиеся мишени.

Один из стрелков должен попасть гранатой в габарит с тремя ростовыми мишенями, после подрыва нужно поразить две мишени из автомата. Затем участники поочередно перемещаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга и поражают видимые цели.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности их стрельбы, соблюдения требований безопасности.

Международный конкурс «Тактический стрелок» проходит с 22 августа по 2 сентября.

Конкурс «Тактический стрелок» представляет собой комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих и проводится в четыре этапа, которые предполагают соревнования в индивидуальном зачете, двойках и всей командой.

Для выполнения огневых задач участниками предполагается использование вооружения российского и иностранного производства: автоматов калибром не менее 5.45 мм и пистолетов калибром не менее 9 мм.

Первый этап – «квалификация» - предполагает выполнение контрольных квалификационных упражнений со стрельбой всеми членами команд-участниц из автоматов и пистолета. Второй этап – «одиночный стрелок» - предполагает выполнение различных одиночных (индивидуальных) упражнений всеми членами команды. Третий этап – «группа» - выполнение групповых упражнений всеми членами команд-участниц в составе пары из автомата и пистолета и в составе группы (четыре человек).

На заключительном этапе – «дуэль», участники соревнований выполняют парные стрелковые упражнения армейской тактической стрельбы, параллельно по двум направлениям на выбывание.

Всего в конкурсе примут участие более 130 военнослужащих из 17 стран в составе национальных армейских сборных команд.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Командование Воздушно-десантных войск , Тактический стрелок
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