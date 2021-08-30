30.08.2021 (04:00)

Участники конкурса «Чистое небо» в Китае провели гонку «Взаимодействие»

Расчеты противовоздушной обороны из шести стран продолжили испытания в рамках второго этапа конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр–2021 на китайском полигоне Корла.

Этап состязаний – гонка «Взаимодействие», включал в себя заезд на боевой машине по специальной трассе протяженностью более 9 км с препятствиями («восьмёрка», «змейка», противотанковый ров, брод, холм, косогор, колейный мост, песчаный участок, «двух-угольный» проход) и выполнение огневых задач на шести участках стрельбы.

На первом участке зенитчики выполнили стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням. На втором участке выполнена стрельба по воздушной цели из ПЗРК на встречном курсе, а на третьем – из зенитного пулемета по мишени «Вертолет».

На четвертом участке поражались из ПЗРК мишени типа «Вертолет» в движении, при этом пуск ракеты производится стрелком из люка боевой машины, на пятом участок - стрельба зенитной установки по подвижной бронированной цели, и на заключительном этапе стрельбы поражалась из ПЗРК воздушная цель на догонном курсе.

Победитель конкурса будет определен после проведения заключительной гонки «Комбинированная», которая состоится 1 сентября. Для определения лучшей команды будут учитываться результаты всех этапов.

По сумме двух этапов на первом месте находится команда из Китая, за которой с минимальным отставанием друг от друга следуют зенитчики из России, Египта, Беларуси, Узбекистана и Венесуэлы.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12. Остальные участники задействуют технику и вооружение китайского производства

В Китайской Народной Республике проходят состязания Армейских международных игр-2021 в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором соревнуются военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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