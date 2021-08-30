30.08.2021 (03:00)

На конкурсе «Глубина» в Иране команды выполнили все конкурсные упражнения

На Международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходит в Исламской Республике Иран, в расположении Военно-Морской базы ВМС страны, в порту Конарак, на побережье Оманского залива, команды-участницы соревнований выполнили последнее упражнение в конкурсной программе.

В соответствии с ранее проведённой судейской коллегией жеребьёвкой, и с целью исключения влияния различных погодных условий на порядок выполнения упражнения, все команды выполнили упражнение под названием «Канат».

По условиям упражнения, два водолаза опускаются под воду и берут в руки канат, конец которого привязан к катеру, находящемуся на поверхности. По свистку судьи, водолазы начинают тянуть канат и соответственно двигать катер. Время выполнения упражнения составляет 30 секунд. Цель водолазов как можно дальше протянуть катер за установленное время.

Результат сборной команды ВМФ России составил 30 метров 68 сантиметров. Улучшить результат наших военных спортсменов удалось только команде хозяйке конкурса - сборной ВМС Ирана, расстояние на которое прошёл катер составило 31 метр 50 сантиметров.

Таким образом после выполнения конкурсной программы сборная ВМФ России имеет лучшие результаты в трёх упражнениях, что с учётом получения командами штрафных баллов за ошибки в выполнении упражнений, даёт хорошие шансы на победу нашей команде в «Глубине».

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