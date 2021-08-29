29.08.2021 (23:55)

Военный университет в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» представил результаты своего участия в уникальном проекте военно-патриотической и исторической направленности ВБД «Военкор»

Проект ВБД «Военкор» – Всенародная база данных об участниках Великой Отечественной и советско-японских войн по материалам периодических изданий 1941-1945 годов. Он был создан в мае 2020 года в преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главная его цель – собрать воедино информацию о фронтовиках и тружениках тыла, партизанах, бойцах народного ополчения, юных героях-антифашистах, упоминания о которых встречаются на страницах газет и журналов, выходивших в Советском Союзе в военные годы.

Военный университет стал первым вузом Минобороны России, который принял участие в наполнении базы данных. Свои результаты он представил на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», где гости экспозиции имели возможность найти информацию о своих близких в оцифрованных фондах газеты «Красная звезда». Одним из посетителей стал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, который ознакомился с публикациями военных лет о героях-десантниках.

На сегодняшний день инициативной группой Военного университета в базу данных общественного проекта внесены уже более 40000 персоналий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице