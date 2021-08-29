29.08.2021 (21:40)

«Дом Дружбы» участников конкурса «Десантный взвод -2021» открыт на территории РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф.Маргелова в Рязани

На базе клуба Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала-армии В.Ф. Маргелова в рамках проведения международного этапа конкурса «Десантный взвод», проводимого с 22 августа по 2 сентября с.г., открыт «Дом Дружбы».

Для ознакомления участников конкурса с историей, культурой и традициями своих стран в клубе прославленного училища ВДВ развернуты стенды и выставочные экспозиции, которые были подготовлены национальными сборными командами стран-участниц. Кроме официальной государственной символики страны на выставке представлены национальные костюмы и элементы быта, характеризующие национальный колорит участников конкурса.

На выставке открыт и стенд «Армейских международных игр-2021», который рассказывает о местах проведения и странах в которых проводятся 34 конкурса среди военнослужащих, которые проводятся в 11 странах.

В 2021 году конкурс «Десантный взвод» проводится на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области.

Всего в конкурсе принимают участие более около 400 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд, которые покажут свое мастерство владения вооружением и техникой, слаженность команд при выполнении упражнений конкурса, которые предполагают соревнования в четырех этап конкурса.

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