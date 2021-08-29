29.08.2021 (23:45)

Замглавы МО РФ Шевцова открыла в Сербии конкурс военной полиции в рамках "АрМИ-2021"

обороны России Татьяна Шевцова совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем открыла конкурс подразделений военной полиции «Страж порядка» «Армейских международных игр – 2021».

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем открыла конкурс подразделений военной полиции «Страж порядка» «Армейских международных игр – 2021».

«Эти соревнования стали значимым событием в жизни военной полиции вооруженных сил стран - участниц соревнований и позволили в целом повысить уровень профессионального мастерства, обмениваться передовым опытом и укрепить содружество военнослужащих военной полиции», - сказала замминистра на церемонии открытия.

По словам Шевцовой, представлять военную полицию вооруженных сил своих стран на таких состязаниях - престижно и ответственно, а победить - почетно.

«Посвящаем эти игры нашим предкам - героям Сербии, павшим за наше Отечество <...>. Мы впервые принимаем одни из крупнейших военных соревнований в мире <...>. Для нас честь быть одной из 11 стран - организаторов этих игр», - отметил Стефанович.

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

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