29.08.2021 (23:15)

Выставка вооружения и военной техники

На площади Победы города Северодвинска силами воинских частей Северодвинского гарнизона была развёрнута выставка вооружения, которую посетили сотни жителей и гостей города. Она приурочена к 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш».

На площадь Победы шли целыми семьями. Дети, да их родители, фотографировались на фоне техники, брали в руки оружие, смогли себя почувствовать настоящими военными водителями, сев за руль специализированных машин.

Военнослужащие рассказали желающим о вооружении и технике, с помощью которых они выполняют поставленные задачи.

Напомним, 31 августа 1941 года в Архангельск пришли первые шесть иностранных судов, доставившие в нашу страну помощь союзников: 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн», топливо, одежду, оборудование. Операция по проводке первого каравана получила кодовое название «Дервиш», она стала началом беспримерной военной кампании, длившейся более четырех лет. 26 ноября 1941 года.

Молотовский порт принял первое судно союзников. Им стал британский танкер «Сан-Амброзио» из каравана РQ-3. Выгрузка тяжелых грузов осуществлялась кранами и лебедками.

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