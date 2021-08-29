29.08.2021 (23:00)

Разведчики ЗВО уничтожили узел связи «противника» в Нижегородской области

Разведывательные группы соединения специального назначения Западного военного округа отработали осуществление засад и диверсий на стратегические объекты «противника» в Нижегородской области.

Разведчики в ходе учения отработали десантирование в глубокий тыл на удаление свыше 700 км от пункта базирования, выдвинулись в район организации засады, осуществили засаду на автомобильную колонну и захватили разведывательные данные.

В ходе отработки практических задач военнослужащие отточили навыки диверсий, организовали скрытный прорыв обороны стратегических объектов «противника», минирование и уничтожение узлов связи.

Всего к учению было привлечено свыше 10 группы подразделений спецназа, свыше 500 военнослужащих и около 10 единиц специальной военной и авиационной техники, в том числе бронеавтомобили «тигр», многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ.

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