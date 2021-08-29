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29.08.2021 (22:45)

Бомбардировщики Су-34 ЗВО отработали вывод из–под удара противника в Воронежской области

Авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработал вывод из-под удара условного противника в Воронежской области.

Авиационный эскадрильи бомбардировщиков Су-34 совершили перелет с пункта постоянного базирования, где был размещен временный пункт заправки авиационной техники, а также развернуты места стоянки, рабочие зоны специалистов авиационного вооружения.

После завершения перебазирования, эскадрильи отработали задачи по перехвату воздушного противника и по уничтожению аэродромов – перехватчиков.

Су-34 предназначен для поражения как наемных, так и водных объектов противника. Он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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