29.08.2021 (16:30)

Досаафовцы Мордовии проверили меткость глаза и твердость рук

Лучшие стрелки структурных подразделений оборонного общества на базе регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания недавно разыграли награды первенства ДОСААФ республики по стрельбе из пневматической винтовки.

Участников турнира приветствовал председатель регионального отделения ДОСААФ Алексей Тюркин, отметивший, что в республике физическая культура и массовый спорт всегда составляли основу спорта высших достижений, лучшие представители которого прославляли Мордовию на самых представительных состязаниях. И турниры, подобные этому, дают возможность проявить себя начинающим спортсменам и физкультурникам, делать первые шаги к вершинам спортивного Олимпа.

Командное первенство завоевали хозяева – сотрудники регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ. Второе место за их коллегами из Ковылкинской автомобильной школы. На третьей позиции команда местного отделения ДОСААФ Саранска. Сильнейшие стрелки также определены в личном первенстве среди мужчин и женщин.

Лучшим командам вручены кубки и дипломы, а самым метким участникам состязаний – медали и грамоты.

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