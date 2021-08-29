29.08.2021 (21:35)

Юная спортсменка ДОСААФ – на городской Доске почета

В Липецке рядом с главным входом на центральный городской стадион «Металлург» открыта обновленная Доска почета «Спортивная слава города Липецка», на которой размещены 24 портрета ведущих спортсменов города и их тренеров.

Награды – благодарственные письма администрации Липецка – спортсменам вручали заместитель главы администрации города Ирина Артемова и начальник департамента физической культуры и спорта Александра Кузнецова.

В этом году чести быть занесенной на городскую Доску почета удостоена юная спортсменка секции радиоспорта Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ Татьяна Хромина (R2GDF), окончившая в этом году 11 класс средней школы № 15.

За три года занятий в секции она уверенно выполнила норматив мастера спорта по радиоспорту, стала победителем первенства России по радиосвязи на КВ 2020 года в индивидуальном зачете, серебряным призером чемпионата Центрального федерального округа по радиосвязи на КВ 2021 года в составе команды радиостанции RA5G, зачислена в молодежную сборную России по радиосвязи на КВ.

Тренируют Татьяну ветераны регионального отделения Союза радиолюбителей России по Липецкой области, почетные радисты России – главный специалист регионального отделения ДОСААФ, спортивный судья всероссийской категории по радиоспорту, председатель всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту Игорь Мазаев (UA3GGO) и инженер, мастер спорта международного класса Дмитрий Коленчук (R3GM).

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