29.08.2021 (20:40)

Главный приз завоевали спортсмены с берегов Невы

Второй раз в нынешнем сезоне сильнейшие представители морского многоборья страны собрались на гостеприимной саратовской земле, чтобы разыграть награды разыграть награды всероссийских соревнований в парусной гонке на ялах-6.

Чемпионат и первенство России по морскому пятиборью прошли здесь под эгидой регионального отделения ДОСААФ в конце июня. И вот недавно на базе водноспортивного клуба «Сокол» на Зелёном острове ещё завершились одни состязания.

Соревнования совместными усилиями организовали управление по физической культуре и спорту Саратова, региональное отделение ДОСААФ и областная федерация морского многоборья и судомодельного спорта при непосредственном активном участии председателя федерации мастера спорта Виктора Кузнецова – начальника второй Саратовской объединенной технической школы ДОСААФ. На открытии состязаний председатель регионального отделения ДОСААФ Сергей Щукин пожелал спортсменам соревнований честной и бескомпромиссной в борьбе за победу.

На неё претендовали команды семи регионов: Саратовской, Самарской, Липецкой, Ярославской, Ульяновской, Пензенской областей и Санкт-Петербурга.

Сильнейшей из них стала команда из Северной столицы. Три коллектива – Самарской, Саратовской и Ярославской областей набрали одинаковое количество очков. Но по дополнительным показателям второе место завоевали самарцы, третье – ярославцы.

Эти старты посвящались памяти одного из лучших морских многоборцев СССР и России – высококлассного спортсмена и тренера Михаила Васильевича Фирсова, отличника физической культуры и спорта, мастера спорта СССР и мастера спорта международного класса, внесшего огромный вклад в развитие морского многоборья. С 2019 года соревнованиях разыгрывается посеребренный 8-килограммовый переходящий кубок имени М.В. Фирсова, который находится на постоянном хранении в Саратове.

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