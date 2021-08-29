Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2021 (22:30)

В Сызрани прошла присяга курсантов 1 курса филиала Военно-воздушной академии

В Сызрани на базе филиала Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина были приведены к присяге курсанты набора 2021 года.

В течение месяца до присяги военнослужащие проходили курс начальной военной подготовки.

В ходе ритуала напутственным словом к курсантам обратился начальник филиала генерал-майор Александр Асанов.

В мероприятии также приняли участие глава города Сызрань Анатолий Лукиенко Анатолий, председатель совета ветеранов Сызранского ВВАУЛ заслуженный военный лётчик полковник в отставке Виктор Рудиков Виктор и другие почетные гости.

В праздничной программе творческие номера продемонстрировали лауреат конкурса Воздушно-космических сил Дарья Попёнова и победитель конкурса «И звёзды становятся ближе» курсант Александр Цапко.

После окончания торжественной части в клубе филиала состоялось родительское собрание, где начальник филиала выступил перед родителями с докладом и ответил на интересующие их вопросы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В Краснодаре прошла присяга курсантов 1 курса летного училища
Торжественный ритуал приведения к Военной присяге состоялся в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Петергофе
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии около 500 будущих военных врачей приняли присягу
В Подмосковье почти 500 курсантов Военного университета приняли присягу

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false