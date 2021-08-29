29.08.2021 (22:30)

В Сызрани прошла присяга курсантов 1 курса филиала Военно-воздушной академии

В Сызрани на базе филиала Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина были приведены к присяге курсанты набора 2021 года.

В течение месяца до присяги военнослужащие проходили курс начальной военной подготовки.

В ходе ритуала напутственным словом к курсантам обратился начальник филиала генерал-майор Александр Асанов.

В мероприятии также приняли участие глава города Сызрань Анатолий Лукиенко Анатолий, председатель совета ветеранов Сызранского ВВАУЛ заслуженный военный лётчик полковник в отставке Виктор Рудиков Виктор и другие почетные гости.

В праздничной программе творческие номера продемонстрировали лауреат конкурса Воздушно-космических сил Дарья Попёнова и победитель конкурса «И звёзды становятся ближе» курсант Александр Цапко.

После окончания торжественной части в клубе филиала состоялось родительское собрание, где начальник филиала выступил перед родителями с докладом и ответил на интересующие их вопросы.

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