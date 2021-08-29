29.08.2021 (22:10)

В Центральном Доме Российской Армии завершился очередной этап международного конкурса «Армия культуры»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Центральном Доме Российской Армии завершился очередной этап международного конкурса «Армия культуры»

29 августа в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялся третий тур третьего этапа конкурса творческого мастерства «Армия культуры», проходящего в рамках Армейских международных игр - 2021.

На этот раз в творческом состязании приняли участие хореографические коллективы из 13 стран.

В соответствии с проведённой жеребьёвкой, выступления открыли представители команд из России, Казахстана и Узбекистана.

Озорные пляски, весёлые наигрыши на гармони и народные гуляния показали в танце «За околицей» участники команды из России.

Казахская танцевальная культура была представлена национальным обрядовым танцем «Нур-Шашу». Как рассказали сами участники, данный танец обычно исполняется в преддверии наступления Нового года и сопровождается раздачей сладостей.

Под аккомпанемент национальных инструментов участницы из Узбекистана порадовали зрителей национальным танцем «Дилхирож», что в дословном переводе означает «Девичье настроение». «Этот танец показывает грацию, харизматичность и игривый характер девушки», - отметили исполнительницы. Примечательно, что данная хореография свойственна только ферганской школе узбекского танца.

Также, в этот день своё танцевальное мастерство продемонстрировали команды из Азербайджанской Республики, Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланки, Республики Сербии, Республики Армении, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Союз Мьянма, Боливарианской Республики Венесуэлы и Республики Беларусь.

Церемония закрытия международного конкурса «Армия культуры» и награждение его участников состоится первого сентября в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

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