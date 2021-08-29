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29.08.2021 (22:00)

На тематической площадке конкурса «Армия культуры» прошли творческие мастер классы

Фото Видео

В подмосковном парке «Патриот» на территории тематической площадки клуба болельщиков конкурса «Армия культуры» прошли мастер классы по росписи футболок, дерева и мастер класс по декорированию фоторамок.

Гости клуба болельщиков по приглашению организаторов охотно принимали участие в мастер классах, где каждый желающий смог проявить себя творчески и порадовать себя и своих близки памятным сувениром, созданным своими руками.

Конкурс «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр впервые проходит в этом году. В нем принимают участие более 30 коллективов из 20 стран. Зачёт проводится в 5 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации , Департамент культуры Минобороны России , Армия культуры
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