29.08.2021 (22:00)

На тематической площадке конкурса «Армия культуры» прошли творческие мастер классы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На тематической площадке конкурса «Армия культуры» прошли творческие мастер классы

В подмосковном парке «Патриот» на территории тематической площадки клуба болельщиков конкурса «Армия культуры» прошли мастер классы по росписи футболок, дерева и мастер класс по декорированию фоторамок.

Гости клуба болельщиков по приглашению организаторов охотно принимали участие в мастер классах, где каждый желающий смог проявить себя творчески и порадовать себя и своих близки памятным сувениром, созданным своими руками.

Конкурс «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр впервые проходит в этом году. В нем принимают участие более 30 коллективов из 20 стран. Зачёт проводится в 5 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий».

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