29.08.2021 (21:45)

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Магрелова стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок»

В ходе третьего этапа - «Группа» осуществляется выполнение групповых упражнений в составе пары и в составе группы. Первое упражнение бой при попадании в засаду ведут два стрелка, один находится на месте водителя, другой на месте переднего пассажира. По звуковому сигналу таймера, стрелкам нужно покинуть подбитый автомобиль, занять позиции вблизи автомобиля и поразить из-за укрытия появляющиеся мишени.

Один из стрелков должен попасть гранатой в габарит с тремя ростовыми мишенями, после подрыва нужно поразить две мишени из автомата. Затем участники поочередно перемещаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга и поражают видимые цели.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности их стрельбы, соблюдения требований безопасности.

Международный конкурс «Тактический стрелок» проходит в период с 22 августа по 2 сентября. В соревнованиях принимают участие более 130 военнослужащих в составе 17 команд, представляющих свои страны.

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