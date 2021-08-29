29.08.2021 (21:30)

Завершился первый этап конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон»

Сегодня, 29 августа, на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМи-2021 – «Танковый биатлон» состоялись три заезда танковых экипажей: два в первом и один во втором дивизионах.

Первыми на старт вышли танкисты первого дивизиона из Сербии, Беларуси, Азербайджана и Казахстана.

Белорусские танкисты покорили трассу Танкового биатлона за 19 мин. 52 сек. и финишировали первыми, второй результат (21 мин. 25 сек.) у экипажа Казахстана, а третий (23 мин. 22 сек.) у танкистов Азербайджана.

Во втором заезде дня соревновались экипажи первого дивизиона из Венесуэлы, Сирии, Вьетнама и Монголии.

В этом заезде успешнее всех выступили сирийские танкисты. Их результат составил 23 мин. 54 сек., вторыми финишировали венесуэльцы (24 мин. 21 сек.), а третий результат (24 мин. 45 сек.) продемонстрировали танкисты Вьетнама.

Для сборных второго дивизиона индивидуальная гонка «Танкового биатлона 2021» сегодня завершилась заездом экипажей из Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и Катара.

В ходе упорной борьбы лучшее время в заезде - 26 мин. 57 сек. - показал экипаж сборной Таджикистана. Вторыми к финишу пришли танкисты из Южной Осетии с результатом 30 мин. 15 сек. Третьими стали военнослужащие из Абхазии - их результат 41 мин. 53 сек.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка».

Общее время экипажей судейская коллегия суммирует и определит 8 сборных первого и 5 сборных второго дивизионов, которых ожидают заезды полуфинальной эстафеты, спланированные на 31 августа и 1 сентября с.г.

На жеребьевке, которая состоится завтра, в понедельник, каждая команда узнает новый цвет своего танка и номер стартовой дорожки.

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