29.08.2021 (21:15)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей международных соревнований «Мастера автобронетанковой техники».



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей международных соревнований «Мастера автобронетанковой техники».

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки.

В этом году в результате упорной борьбы ими стали военные водители из России. Команды из республики Беларусь и Узбекистана заняли, соответственно, второе и третье места.

«Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего, развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников «Армейских игр» – заявил заместитель Министра обороны России.

«Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно, в составе подразделений.

От имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравляю всех вас с успешным окончанием соревнований. Желаю каждому из участников дальнейшего профессионального роста, удачи и благополучия!» – закончил своё выступление генерал Булгаков.

В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Зрители и почетные гости смогли убедиться в высококлассном умении участников в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, слаженных командных действиях при прохождении эстафеты, а также при работе на мастерских МТО УБ-1.

В ходе конкурса Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» участниками соревнований из России и Китая были установлены шесть новых мировых рекордов.

Судейская бригада отметила рекордное время прохождения упражнений военными водителями и внесла показатели для учета в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации, как лучшего времени прохождения упражнений трассы Армейских международных игр.

По результатам проведения конкурса определились победители и призеры в номинациях: лучший водитель легкового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 6х6, лучший экипаж седельного тягача и лучший капитан команды. Команда-победитель конкурса определилась по результатам проведения этапа «Командная эстафета».

Настоящим украшением церемонии закрытия Седьмых международных армейских игр-2021 конкурса «Мастера автобронетанковой техники» стали зрелищные показательные выступления военнослужащих-женщин, которые продемонстрировали своё мастерство в вождении автомобилей УАЗ.

Соревнования военных автомобилистов проходили в период с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и объединили военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

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