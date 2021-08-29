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29.08.2021 (21:15)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей международных соревнований «Мастера автобронетанковой техники».

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки.

В этом году в результате упорной борьбы ими стали военные водители из России. Команды из республики Беларусь и Узбекистана заняли, соответственно, второе и третье места.

«Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего, развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников «Армейских игр» – заявил заместитель Министра обороны России.

«Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно, в составе подразделений.

От имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравляю всех вас с успешным окончанием соревнований. Желаю каждому из участников дальнейшего профессионального роста, удачи и благополучия!» – закончил своё выступление генерал Булгаков.

В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Зрители и почетные гости смогли убедиться в высококлассном умении участников в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, слаженных командных действиях при прохождении эстафеты, а также при работе на мастерских МТО УБ-1.

В ходе конкурса Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» участниками соревнований из России и Китая были установлены шесть новых мировых рекордов.

Судейская бригада отметила рекордное время прохождения упражнений военными водителями и внесла показатели для учета в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации, как лучшего времени прохождения упражнений трассы Армейских международных игр.

По результатам проведения конкурса определились победители и призеры в номинациях: лучший водитель легкового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 6х6, лучший экипаж седельного тягача и лучший капитан команды. Команда-победитель конкурса определилась по результатам проведения этапа «Командная эстафета».

Настоящим украшением церемонии закрытия Седьмых международных армейских игр-2021 конкурса «Мастера автобронетанковой техники» стали зрелищные показательные выступления военнослужащих-женщин, которые продемонстрировали своё мастерство в вождении автомобилей УАЗ.

Соревнования военных автомобилистов проходили в период с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и объединили военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Булгаков , АрМИ , Мастера автобронетанковой техники , Главное автобронетанковое управление Минобороны России
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