29.08.2021 (21:15)
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков наградил победителей международных соревнований «Мастера автобронетанковой техники».
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках Седьмых международных армейских игр-2021 на торжественной Церемонии награждения и закрытия международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» вручил победителям переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки.
В этом году в результате упорной борьбы ими стали военные водители из России. Команды из республики Беларусь и Узбекистана заняли, соответственно, второе и третье места.
«Результаты конкурса свидетельствуют, что главная цель состязаний достигнута. Прежде всего, развивается сотрудничество и крепнет содружество вооруженных сил государств-участников «Армейских игр» – заявил заместитель Министра обороны России.
«Многочисленные зрители увидели в деле высококлассных профессионалов, их умение владеть самой современной техникой, быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно, в составе подразделений.
От имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравляю всех вас с успешным окончанием соревнований. Желаю каждому из участников дальнейшего профессионального роста, удачи и благополучия!» – закончил своё выступление генерал Булгаков.
В конкурсе приняли участие свыше 100 военных спортсменов и судей иностранных государств. Зрители и почетные гости смогли убедиться в высококлассном умении участников в преодолении препятствий, заграждений и водных преград, слаженных командных действиях при прохождении эстафеты, а также при работе на мастерских МТО УБ-1.
В ходе конкурса Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» участниками соревнований из России и Китая были установлены шесть новых мировых рекордов.
Судейская бригада отметила рекордное время прохождения упражнений военными водителями и внесла показатели для учета в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации, как лучшего времени прохождения упражнений трассы Армейских международных игр.
По результатам проведения конкурса определились победители и призеры в номинациях: лучший водитель легкового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 4х4, лучший водитель грузового автомобиля 6х6, лучший экипаж седельного тягача и лучший капитан команды. Команда-победитель конкурса определилась по результатам проведения этапа «Командная эстафета».
Настоящим украшением церемонии закрытия Седьмых международных армейских игр-2021 конкурса «Мастера автобронетанковой техники» стали зрелищные показательные выступления военнослужащих-женщин, которые продемонстрировали своё мастерство в вождении автомобилей УАЗ.
Соревнования военных автомобилистов проходили в период с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и объединили военных спортсменов из Арабской Республики Египет, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан.