29.08.2021 (21:00)

В Подмосковье прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса «Меридиан»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Подмосковье прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса «Меридиан»

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса военных топографов «Меридиан», который проводился в рамках Армейских международных игр-2021.

Церемонию открыл начальник Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк. Он поздравил всех участников соревнований с завершением конкурса и отметил, что конкурс, не смотря на острое соперничество прошёл в атмосфере дружбы.

На протяжении всего конкурса военные топографы соревновались

в выполнении упражнений по армейской тактической стрельбе из автомата, ориентированию на местности по компасу, а также в специальных вопросах геодезии, картографии и геоинформатики.

Конкурс «Меридиан» проходил впервые в рамках «АрМИ-2021»

и включал в себя три этапа «Азимут», «Топографический квадротлон», а также «Огневая подготовка». В конкурсе принимали участие военные топографы из Республики Белоруссии, Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Исламской Республики Иран, Лаосской Народно-Демократической Республики.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призёров конкурса. Победителем соревнований стала команда Российской Федерации. Команда Белоруссии на втором месте. Третье место поделили команды топографов из Китая и Вьетнама.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице