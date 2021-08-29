Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2021 (21:00)

В Подмосковье прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса «Меридиан»

Фото Видео

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошла торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса военных топографов «Меридиан», который проводился в рамках Армейских международных игр-2021.

Церемонию открыл начальник Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк. Он поздравил всех участников соревнований с завершением конкурса и отметил, что конкурс, не смотря на острое соперничество прошёл в атмосфере дружбы.

На протяжении всего конкурса военные топографы соревновались
в выполнении упражнений по армейской тактической стрельбе из автомата, ориентированию на местности по компасу, а также в специальных вопросах геодезии, картографии и геоинформатики.

Конкурс «Меридиан» проходил впервые в рамках «АрМИ-2021»
и включал в себя три этапа «Азимут», «Топографический квадротлон», а также «Огневая подготовка». В конкурсе принимали участие военные топографы из Республики Белоруссии, Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Исламской Республики Иран, Лаосской Народно-Демократической Республики.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призёров конкурса. Победителем соревнований стала команда Российской Федерации. Команда Белоруссии на втором месте. Третье место поделили команды топографов из Китая и Вьетнама.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Замминистра обороны РФ Шевцова посетит Сербию и откроет там конкурс Армейских игр
В рамках АрМИ-2021 состоялся концерт артистов Центрального Дома Российской Армии
Концертная бригада 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации выступила на сценической площадке «Клуба болельщиков» Армейских международных игр - 2021
В Сербии состоялась репетиция церемонии открытия конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

Метки:
АрМИ , Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ , Меридиан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false