29.08.2021 (20:45)

Северный флот провёл в Баренцевом море учение по спасению подводников



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Северный флот провёл в Баренцевом море учение по спасению подводников

На Северном флоте завершилось плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) по оказанию помощи условно-аварийной подводной лодке.

В учении задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, водолазное судно «ВМ-277», морские и рейдовые буксиры, а также ряд кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в том числе и дизель-электрическая подводная лодка.

К определенным этапам учения будет привлекаться авиация армии ВВС и ПВО – противолодочный самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолёт Ка-27.

По сценарию учения дизельная подводная легла на грунт в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива.

Поиск и ее обнаружение был осуществлен как с применением надводных кораблей и судов, так и с привлечением авиации, самолета Ил-38 и вертолета Ка-27ПС 45 армии ВВС и ПВО Северного флота.

После обнаружения условно аварийной подводной лодки подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя «Георгий Титов» и выполнил маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж отработал погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта, посадку на комингс-площадку подводной лодки и доставку членов экипажа условно потерпевших бедствие на борт спасательного судна.

В ходе учения экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов» при проведении учения. Операция по доставке подводников с борта подводной лодки, лежащей на грунте на глубине 50 метров, на спасательный аппарат заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращён обратно на борт судна-носителя.

На учении был отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации на подводной лодке в море, от организации поиска условно аварийного объекта, до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.

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