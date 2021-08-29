29.08.2021 (20:30)
Замминистра обороны РФ Шевцова посетит Сербию и откроет там конкурс Армейских игр
Замминистра обороны России Татьяна Шевцова посетит сегодня с двухдневным рабочим визитом Сербию, где примет участие в открытие конкурса военной полиции «Страж порядка» в рамках Армейских игр. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. «Татьяна Шевцова совместно с Министром обороны Сербии Небойше Стефановичем примет участие в церемонии открытия конкурса среди подразделений военной полиции «Страж порядка» Армейских международных игр-2021», - говорится в сообщении. Международный этап конкурса «Страж порядка» проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.
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