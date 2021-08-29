Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.08.2021 (20:15)

В рамках АрМИ-2021 состоялся концерт артистов Центрального Дома Российской Армии

В военно-патриотическом парке «Патриот» артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертами перед участниками и зрителями Международного военно-технического форума и Армейских международных игр-2021.

Концерт прошёл на главной сцене военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», напротив Конгрессно-выставочного центра.

Для участников МВТФ и АрМИ артисты концертного ансамбля ЦДРА исполнили известные эстрадные композиции, авторские песни, посвященные Российской Армии, и шедевры мировой классики.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр Минобороны России «АрМИ-2021» подготовило культурную программу, в которую входят выступления творческих коллективов и исполнителей ВС РФ: песни и пляски народов мира, инструментальные композиции, презентации новых культурных проектов, а также встречи с известными деятелями культуры и искусства России».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Отряд специального назначения Новороссийской ВМБ ЧФ задержал судно-нарушитель территориальных вод в ходе МВТФ «Армия-2021»
Техника и вооружение возвращаются к местам постоянной дислокации на Камчатке по завершения МВТФ «Армия-2021»
Академия войсковой ПВО представила изобретения и электронный учебник в рамках военно-технического форума «АРМИЯ-2021»
Выступление военных полицейских из РФ откроет соревнования «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии

Метки:
АрМИ , МВТФ «АРМИЯ-2021»
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false