29.08.2021 (20:15)

В рамках АрМИ-2021 состоялся концерт артистов Центрального Дома Российской Армии

В военно-патриотическом парке «Патриот» артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертами перед участниками и зрителями Международного военно-технического форума и Армейских международных игр-2021.

Концерт прошёл на главной сцене военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», напротив Конгрессно-выставочного центра.

Для участников МВТФ и АрМИ артисты концертного ансамбля ЦДРА исполнили известные эстрадные композиции, авторские песни, посвященные Российской Армии, и шедевры мировой классики.

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр Минобороны России «АрМИ-2021» подготовило культурную программу, в которую входят выступления творческих коллективов и исполнителей ВС РФ: песни и пляски народов мира, инструментальные композиции, презентации новых культурных проектов, а также встречи с известными деятелями культуры и искусства России».

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