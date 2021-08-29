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29.08.2021 (20:00)

Концертная бригада 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации выступила на сценической площадке «Клуба болельщиков» Армейских международных игр - 2021

Концертная бригада Центрального офицерского клуба 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации выступила на сценической площадке «Клуба болельщиков» Армейских международных игр – 2021 в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В концерте приняли участие заслуженный артист России Александр Левшин, заслуженная артистка республики Дагестан Ольга Шульц, участница телепроекта «Голос» Виктория Устюжанина и другие артисты. В программу выступления вошли патриотические и эстрадные песни, инструментальные композиции.

Концертная программа организована в поддержку команды 12 Главного управления Минобороны России, представляющей Российскую Федерацию на международном армейском конкурсе аварийно-спасательных формирований «Аварийный район», финальный этап которого проходит во Вьетнаме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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