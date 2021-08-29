29.08.2021 (19:45)

В Сербии состоялась репетиция церемонии открытия конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

На Площади сербских воинов в городе Кралево состоялась репетиция церемонии открытия международного этапа конкурса профмастерства военных полицейских «Страж порядка» АрМИ-2021. В мероприятии приняли участие все шесть команд, ведущие, организаторы, а также рота почетного караула вооруженных сил Сербии.

В ходе репетиции представителей армий шести стран ознакомили со сценарием торжественного вечера и показали, каким образом будет происходить представление команд. Презентация участников будет сопровождаться выносом флага каждого государства-участника, а также торжественным маршем игроков перед сценой и зрительской трибуной. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечит ансамбль министерства обороны Сербии «Станислав Бинички».

В рамках церемонии открытия АрМИ-2021 в Сербии организаторы запланировали концерт с участием сербских артистов Душана Свилара, Даницы Крстич, Оливера Ньего, а также российского ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда».

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

В финальный день соревнований судьи объявят команду-победителя, которой достанется переходящий кубок конкурса «Страж порядка».

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